VÍDEO: Piloto de parapente sobrevive a voo extremo

Um piloto de parapente enfrentou uma situação de vida ou morte durante um voo nas montanhas Qilian, na China, no último sábado (24).

O atleta, que não foi identificado, foi arrastado por uma nuvem e atingiu a impressionante altitude de 8.598 metros — quase a altura do Monte Everest (8.848 metros) —, onde as temperaturas chegam a -40°C e os níveis de oxigênio são extremamente baixos.

