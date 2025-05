Pai de Santo é cremado por engano e família fica indignada

Um homem de 58 anos, Odair dos Santos, foi cremado por engano. Ele era Pai de Santo.

O erro ocorreu no dia 30 de abril deste ano, três anos após seu sepultamento no mesmo local, realizado em 22 de janeiro de 2022, no Cemitério São Pedro, localizado na Vila Alpina, zona leste de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp