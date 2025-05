Frente fria derruba temperaturas em SJC, que pode registrar 7ºC

A cidade de São José dos Campos deve enfrentar a noitesmais frias do ano nesta quinta-feira (29). Com o afastamento da frente fria e a chegada de uma massa de ar polar, os termômetros podem atingir mínima de 7 graus durante a madrugada de sexta-feira (30), segundo a previsão dos institutos meteorológicos.

A queda brusca nas temperaturas será sentida em todo o Estado de São Paulo, mas o Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, deve ser uma das regiões mais impactadas. A intensificação dos ventos noturnos aumentará ainda mais a sensação térmica de frio, exigindo atenção da população, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Apesar do frio, o tempo seguirá estável e sem previsão de chuva. No entanto, o amanhecer será gelado, com risco de geada em pontos isolados do interior paulista, especialmente no sudoeste do estado.