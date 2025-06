'Brutalidade': frieza de pai que matou filha bebê abala policiais

Durante a confissão, João descreveu em detalhes como matou a esposa e, em seguida, a própria filha, em uma narrativa considerada “muito grotesca” pela polícia. “Tivemos que interromper a fala dele. Não foi fácil ouvir tamanha frieza e crueldade”, destacou Daltro.

O caso ganhou contornos ainda mais macabros após o relato de uma testemunha, que revelou ter ouvido do suspeito a intenção de cometer os homicídios. João chegou a pedir orientações sobre como amarrar as vítimas. Questionado se teria coragem de matar a própria filha, ele teria respondido afirmativamente, acrescentando: “o melhor de tudo é não ter que pagar pensão”.

No dia do crime, João chamou a esposa para uma conversa sobre o relacionamento, deixando a bebê no quarto com brinquedos. Em seguida, matou Vanessa com um mata-leão e, logo depois, esganou a filha.