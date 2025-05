Mulher é presa suspeita de envolvimento no sequestro do namorado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Natacha Ariboni, de 31 anos, foi presa nesta quinta-feira (29) sob suspeita de envolvimento no sequestro do namorado, o empresário Valério Valdrighi, de 64 anos.

No entanto, as investigações da Polícia Civil revelaram que a mulher teria forjado o próprio sequestro e colaborado com os autores do crime, fornecendo informações privilegiadas sobre a rotina do empresário.

“Ela repassou dados relevantes aos criminosos, aproveitando-se da relação próxima com a vítima”, explicou o delegado Franco Augusto, de Itapetininga, responsável pelo caso.

Segundo a polícia, Natacha manteve contato com os sequestradores durante toda a ação. Ela não permaneceu no mesmo cativeiro que Valério e foi libertada antes do namorado.