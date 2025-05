Mãe perde aposta no 'Tigrinho', surta e dá 15 facadas na filha

Uma mulher de 23 anos foi presa após tentar matar a própria filha, de apenas 2 anos, com múltiplas facadas, após a jovem sofrer um surto psicótico motivado por dívidas acumuladas com agiotas, em decorrência de apostas no chamado ‘Jogo do Tigrinho’.

O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, no estado de Goiás. De acordo com a delegada Nathália Luz, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mãe desferiu aproximadamente 15 golpes de faca contra a criança e, em seguida, tentou tirar a própria vida.