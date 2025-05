Polícia Federal deflagra operação contra pornografia infantil

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, com o objetivo de coletar provas que contribuam para o avanço das investigações.

De acordo com informações preliminares, o investigado é suspeito de armazenar material relacionado a abuso sexual infantil. Caso as suspeitas sejam confirmadas, ele poderá ser indiciado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê penas de até 10 anos de prisão para esse tipo de crime.

A Polícia Federal ressaltou que operações dessa natureza são parte de um esforço permanente para proteger crianças e adolescentes contra crimes sexuais, especialmente no ambiente digital, onde o compartilhamento desse tipo de conteúdo é mais recorrente.