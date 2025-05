'Ela me sacaneava', diz homem após tentar matar esposa

Marco Antônio de Sousa Vieira, de 58 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (29), acusado de tentativa de feminicídio contra a própria esposa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão aconteceu em um posto de combustível localizado na rua da Divisão, em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, ao ser interrogado logo após a prisão, o suspeito confessou ter atirado na companheira, alegando que ela havia fugido de casa e o estaria traindo. “Ela fugiu da minha casa e está me sacaneando”, afirmou, sem demonstrar arrependimento.