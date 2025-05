Homem estupra criança autista de 9 anos e é preso

Um homem de 44 anos foi detido nesta quinta-feira (29) acusado de estupro de vulnerável. Ele é investigado por agredir sexualmente uma criança autista de 9 anos em agosto de 2024.

O homem foi preso no bairro de Guaxuma, em Maceió, mas o caso teria acontecido na cidade de Rio Largo.