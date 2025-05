Matou o marido, os 2 filhos e assinou carta com sangue

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Bernardo Adrian Seltzer, de 53 anos, e seus filhos, Ian e Ivo, de 15 e 12 anos, foram as vítimas de um violento crime ocorrido.

Matou o marido, os filhos e assinou friamente uma carta com sangue.

Segundo os laudos forenses, Seltzer foi esfaqueado três vezes no peito enquanto dormia. Já os adolescentes sofreram entre 10 e 12 golpes cada um, com ferimentos concentrados nas costas e sinais de defesa, o que indica que tentaram escapar do agressor. O caso aconteceu em Buenos Aires, na Argentina.

O corpo de Lucas Leguizamon, apontado como autor do ataque, foi encontrado no banheiro da residência. Ele apresentava uma perfuração fatal no peito, além de cortes auto-infligidos nos pulsos, sugerindo uma tentativa de suicídio após o crime.

No local, foram apreendidas duas facas, possivelmente utilizadas nos homicídios, além de uma carta manuscrita com frases desconexas, entre elas: “Tudo errado, foi muito. Eu amo-os. Errado. Perverso”.