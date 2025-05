Manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em SJC

A Zona Leste de São José dos Campos poderá enfrentar interrupções no fornecimento de água nesta quinta-feira (29) devido a uma manutenção emergencial realizada pela Sabesp. De acordo com a companhia, uma adutora foi danificada por interferência de terceiros nas proximidades do cruzamento entre a avenida João Bassi e a estrada municipal Joaquim Gonçalves, no bairro Santa Maria.

Em razão do incidente, os trabalhos de reparo na rede foram iniciados com urgência, o que poderá comprometer temporariamente o abastecimento em alguns bairros da região. Entre os locais afetados estão o Parque Novo Horizonte, Nova Esperança, Bairrinho, Santa Hermínia e Primavera.

A Sabesp informou que a normalização do serviço está prevista para ocorrer de forma gradual a partir desta sexta-feira (30), embora ainda não haja um horário exato definido para a conclusão dos reparos.