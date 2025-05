VÍDEO: Idosa que nunca namorou se casa aos 70 anos

Maria Lúcia dos Santos, 70 anos, provou que o amor pode surgir em qualquer fase da vida. Sem nunca ter namorado antes, ela se casou com Clemente dos Santos, 84, em uma cerimônia emocionante em Goioerê, no Paraná.

A história do casal começou em um grupo da terceira idade promovido pela prefeitura local. Maria, que havia vivido em celibato após deixar o convento na juventude, dedicou sua vida à família até conhecer Clemente. Dois anos de amizade se transformaram em amor quando ela sentiu ciúmes ao vê-lo com outra pessoa e decidiu se declarar.