Trabalhador, perde equilíbrio, cai em buraco de 7 metros e morre

Agora, o corpo do trabalhador de 25 anos, que morreu após um acidente em uma obra de estação de tratamento de esgoto, foi transportado nesta quarta-feira (29) para Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, onde será sepultado. O traslado foi realizado por meio de transporte aéreo.

O acidente ocorreu na terça-feira (28), em Sinop, no norte de Mato Grosso, em uma obra situada às margens da rodovia MT-222, próximo ao rio Teles Pires.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima realizava serviços no interior de uma cisterna com aproximadamente sete metros de profundidade quando perdeu o equilíbrio e caiu.

Uma testemunha que trabalhava com ele relatou que ambos estavam na estrutura removendo resíduos no momento do acidente. A queda provocou fraturas e uma lesão cervical grave. O óbito foi constatado ainda no local pelos bombeiros.