Dupla é presa por tráfico de drogas na região

Dois homens foram presos nesta semana em Campos do Jordão durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas destinadas ao tráfico na região da Vila Paulista.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia do Município e contou com o apoio da Força Tática e do Canil da PM de Taubaté. As equipes cumpriam mandado de prisão preventiva contra F.B.M., apontado como principal fornecedor de entorpecentes para pontos de venda da cidade.

Durante o monitoramento, os investigadores flagraram o momento em que F.B.M. repassava drogas a R.S.B., que já havia sido visto comercializando entorpecentes na região. Ambos foram abordados e presos em flagrante. Com R.S.B., os policiais apreenderam porções de cocaína e crack embaladas para venda.