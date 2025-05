Bat Xuxa! Apresentadora alimenta morcegos em casa e viraliza

Um vídeo publicado pelo ator e músico Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa Meneghel, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar a apresentadora alimentando morcegos dentro de casa.

As imagens mostram Xuxa colocando uma mistura de água com açúcar em um bebedouro normalmente utilizado para atrair beija-flores, enquanto vários morcegos sobrevoam o local.