'Estou ansioso': fera do MMA, The Nightmare irá lutar em S. José

Conhecido como “The Nightmare” (O Pesadelo), Prates esteve pela primeira vez no complexo esportivo e não escondeu a surpresa com a estrutura do local.

A Farma Conde Arena, em São José dos Campos, recebeu nesta quarta-feira (28) a visita do lutador Carlos Prates, um dos principais nomes brasileiros no cenário internacional do UFC.

Durante o tour, o atleta aproveitou para registrar vídeos para as redes sociais e participou de ações promocionais do Farma Conde Arena Fight, evento inédito dedicado às artes marciais, que ocorrerá nos dias 5, 18 e 19 de julho. “Estou ansioso para o Farma Conde Arena Fight”, afirmou Prates, reforçando a expectativa pela competição que pretende movimentar o universo das lutas na região do Vale do Paraíba.

Atual 13º colocado no ranking dos meio-médios do UFC, Prates acumula 11 vitórias consecutivas e será um dos destaques da programação, abrindo o evento com um seminário exclusivo no dia 5 de julho. Natural de Taubaté, o lutador soma 21 vitórias na carreira — 19 delas por via rápida, com 16 nocautes e três finalizações —, consolidando-se como uma das grandes promessas do MMA mundial.

Evento estreia arena no universo das lutas

O Farma Conde Arena Fight marca a estreia do complexo esportivo na realização de um grande evento voltado exclusivamente às artes marciais. Com uma programação intensa e diversas atrações, a iniciativa pretende consolidar São José dos Campos como um novo polo para as modalidades de combate.