VÍDEO: Cachorro é resgatado de córrego no centro de Jacareí

Um cachorro foi resgatado na manhã desta quinta-feira (29) após ficar preso em um trecho do Córrego do Turi, entre as ruas Senador Joaquim Miguel e Nove de Julho, no centro de Jacareí. O animal estava encurralado em uma área estreita com pouca vazão de água, impossibilitado de sair sozinho.

Testemunhas relataram que o cão parecia assustado e tentava sem sucesso escapar do local. A dona do animal, moradora da Rua Borba Gato, acompanhou o resgate. Um homem utilizou uma escada para descer até o ponto onde o cachorro estava preso e conseguiu salvá-lo, em uma ação que mobilizou pessoas que passavam pelo local.