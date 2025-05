PM prende homem armado com revólver em cidade do Vale Histórico

Policiais militares do 23º BPM/I prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Campo dos Ipês, em Lorena, na quarta-feira (28).

Durante patrulhamento, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi alcançado e abordado. Na busca, foi localizado um revólver calibre .32, municiado com quatro munições intactas.