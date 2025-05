Mãe é atacada nas redes por abençoar genro que matou filha e neta

Internautas revoltados com o duplo feminicídio de Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e da filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, passaram a resgatar comentários antigos feitos pela mãe da vítima nas redes sociais do autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, e transformaram essas mensagens em alvos de ataques.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os comentários, feitos semanas ou meses antes do crime, eram gentis e demonstravam afeto da avó em relação ao então genro. Em uma publicação de setembro de 2024, onde João atualiza o estado civil para "noivo", a mãe de Vanessa escreveu desejando bênçãos para o casal.