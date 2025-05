Mulher é presa após esfaquear namorado que negou R$ 20 para droga

Thaynara Silva Costa, de 25 anos, foi presa em flagrante acusada de esfaquear diversas vezes o namorado, de 56 anos, que negou R$ 20 para ela comprar drogas, no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. A mulher estava sendo procurada desde a madrugada da quarta-feira (28), quando aconteceu o crime.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher foi presa por investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações). A vítima foi localizada sentada no banco de trás de um veículo na rua Leila Diniz, apresentando duas perfurações no lado esquerdo das costas.