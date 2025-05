Instituto Embraer promove campeonato de miniplanadores em S. José

De maneira lúdica, a iniciativa insere os jovens no universo da aviação por meio do aprendizado de suas premissas básicas.

Com apoio da Eve Air Mobility pelo terceiro ano consecutivo, a competição vai testar conhecimentos dos alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental sobre princípios de voo aplicados em projetos de miniplanadores.

No evento, as aeronaves serão lançadas de uma plataforma de cinco metros de altura e deverão voar a maior distância possível. A duração do voo também conta pontos, além do design e da inovação dos projetos.

A competição tem início às 12h e a premiação acontece às 15h. O evento será realizado no Clube de Campo da ADC Embraer, em São José dos Campos.