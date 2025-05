Bombeiro do Vale alerta para cursos sem vínculo com a corporação

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O comando do 11º Grupamento de Bombeiros, que atua em todo o Vale do Paraíba, divulgou um comunicado informando que cursos divulgados em redes sociais e panfletagem sob os títulos “Um Dia de Herói”, “Bombeiro Mirim” e “Herói Aprendiz” não fazem parte das atividades institucionais de educação pública desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

“As ações oficiais do Corpo de Bombeiros, como as conduzidas pelo 11º Grupamento de Bombeiros, são desenvolvidas por meio de campanhas educativas, palestras, simulados e, principalmente, pelo Programa Bombeiro na Escola, o único programa reconhecido e institucionalizado no Estado”, diz a nota.

“O Programa Bombeiro na Escola é o programa oficial de educação pública do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, estruturado em todo o território paulista e desenvolvido exclusivamente por bombeiros militares treinados e capacitados para essa finalidade. Este programa é chancelado pela corporação e pelo Governo do Estado, com foco em ações educativas voltadas à prevenção de acidentes, à segurança contra incêndios e ao fortalecimento da cultura de autoproteção entre crianças e comunidades”, completa a corporação.

Somente no ano de 2024, o 11º GB atendeu 134.926 alunos, realizou 1.278 palestras em escolas, organizou 117 visitas aos quartéis, tudo conduzido gratuitamente por bombeiros militares.