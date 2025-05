Homens são presos com revólver, simulacro de arma e droga no Vale

Policiais militares do 23º BPM/I, durante patrulhamento de motocicleta, prenderam dois suspeitos pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no município de Cruzeiro. A prisão ocorreu na terça-feira (27), às 14h30.

As equipes visualizaram os homens em frente a uma residência em atitude suspeita, sendo que um deles segurava uma caixa contendo eppendorfs aparentando estar cheios de drogas.