Manthiqueira tem duelo de lanternas fora de casa com o União

O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o União Mogi na tarde deste sábado (31), a partir das 15h, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Esse jogo vale pela sétima rodada do grupo 3 no Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

E a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, terá um duelo de lanternas pela frente. Afinal de contas, os dois times somam apena 3 pontos cada, mas o clube do Vale do Paraíba tem vantagem nos critérios de desempates.