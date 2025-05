Polícia prende 5 na zona leste de SJC em ação contra tráfico

Policiais civis da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de São José dos Campos prenderam cinco pessoas, nesta quinta-feira (29), em operação contra o tráfico de drogas na região leste da cidade.

Os agentes também apreenderam R$ 8.000 em dinheiro, um revólver calibre .38 com 10 munições e um coldre de perna, além de balança de precisão, cadernos com anotações e cinco aparelhos celulares.