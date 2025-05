Zelador de escola é suspeito de abusar sexualmente de alunos

Um zelador de uma escola municipal foi preso na tarde da última segunda-feira (26) em Santo Antônio do Descoberto (GO), cidade do Entorno do Distrito Federal. Ele é suspeito de estuprar dois meninos de 11 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso, investigado pela Polícia Civil de Goiás, foi denunciado pelos familiares das vítimas. A polícia não divulgou a data em que os abusos teriam ocorrido.