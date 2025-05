MC Poze do Rodo é preso no Rio por suspeita de ligação com facção

A prisão ocorre no contexto de uma investigação que apura a relação do artista com integrantes da cúpula do CV (Comando Vermelho), uma das principais facções criminosas do estado.

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, mais conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso temporariamente na manhã desta quinta-feira (29) por agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, Poze teria participado com frequência de festas organizadas por membros da facção em comunidades como o Complexo do Alemão e a Cidade de Deus. Nesses eventos, de acordo com os policiais, era comum a exibição ostensiva de armamento pesado, como fuzis, em meio ao público.

Os agentes da DRE afirmaram que as apresentações de Poze ocorriam em áreas “exclusivamente dominadas pelo CV”, com forte presença de traficantes armados. A polícia investiga se os shows eram financiados pela organização como forma de lavar dinheiro do tráfico e fortalecer a influência da facção nas comunidades.

Outro foco da apuração são rifas promovidas por integrantes do grupo investigado, com prêmios que incluíam carros de luxo e transferências via Pix de até R$ 200 mil. Embora os sorteios alegassem seguir os resultados da Loteria Federal, não havia qualquer tipo de auditoria oficial. Conforme a DRE, os sorteios eram realizados por meio de um aplicativo personalizado que apresentava indícios de fraude.