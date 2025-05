Estádio Martins Pereira em São José terá Festa Junina solidária

O arraiá mais solidário da região começa na próxima sexta-feira (30), trazendo todo o clima das tradicionais quermesses para dentro do Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

O evento é gratuito, aberto para todos os públicos e com parte da renda em prol do Gacc (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) e do Gaia (Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo). O Fundo Social de Solidariedade estará recebendo durante o evento arrecadação de produtos de higiene pessoal e limpeza.