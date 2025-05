Homem é preso na região após receber dinheiro falso por encomenda

Um homem foi preso em flagrante em Caraguatatuba, no Litoral Norte, ao receber uma encomenda dos Correios contendo cédulas falsas. A prisão ocorreu na manhã dessa quarta-feira (28). A ação foi conduzida por agentes da Polícia Federal, após denúncias envolvendo o pacote suspeito.

A operação teve início quando a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios identificou indícios de que uma encomenda destinada a um endereço em Caraguatatuba poderia conter dinheiro falsificado.