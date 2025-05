Homem é socorrido para o hospital após introduzir coco no ânus

Um homem de 53 anos foi internado na noite da última segunda-feira (27) no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, após dar entrada com um objeto semelhante a um coco introduzido no reto.

De acordo com um socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada após a unidade hospitalar de Belém informar que havia um homem com um objeto no ânus, apresentando quadro de dor intensa e sangramento anormal.