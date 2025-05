Lula: Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, na quarta-feira (28), que faltou coragem de governantes anteriores para realizar a transposição do Rio São Francisco.

O chefe do Palácio do Planalto esteve na Paraíba para inauguração do Trecho 1 do Ramal do Apodi, que liga a Barragem Caiçara, na Paraíba, à Barragem Angicos, no Rio Grande do Norte.