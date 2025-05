São José Futsal visita o Santo André e busca 1ª vitória na LNF

O São José Futsal visita o Santo André na noite desta sexta-feira (30), a partir das 20h30, no ginásio de esportes Noêmia Assumpção, na cidade do Grande ABC. Esse confronto vale pela primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

A equipe da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, terá pela frente um rival que ainda está invicto no torneio e em sexto lugar, com 11 pontos. Além disso, os joseenses até agora não venceram nenhum jogo e somam apenas dois pontos.