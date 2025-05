Trabalhadores encerram greve na Revap após aumento real e PLR

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na audiência de conciliação na quarta-feira (28), no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, os trabalhadores que estavam em greve aceitaram a proposta de acordo que abrangem outras cláusulas. O acordo aprovado inclui aumento real e melhores condições de trabalho.

A proposta rejeitada previa apenas a reposição da inflação com base no INPC. Os trabalhadores, no entanto, exigiam um reajuste que contemplasse 7,32% de aumento, PLR de R$ 7 mil, cesta natalina de R$ 770 (aumento de 10%), serviços como café da manhã e segurança no trabalho mais ajuda de custo (R$ 1.584), inclusão de novas funções técnicas na tabela salarial assim como equiparação salarial de diversas funções e abono dos dias paralisados, estabilidade legal de 30 dias e manutenção das cláusulas sociais do acordo coletivo de trabalho.