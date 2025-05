Frente fria derruba temperatura no Vale; frio pode ser recorde

Uma frente fria que atinge o país nesta semana derruba a temperatura no Vale do Paraíba a partir desta quinta-feira (29), com possibilidade de a região registrar recorde de frio no ano.

Até sexta-feira (30), a tendência é de uma queda brusca, de 10°C na maioria das cidades, principalmente no Litoral Norte, que sai de 34°C de máxima para 23°C.