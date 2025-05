VÍDEO: Maior animal da Terra, baleia-azul é avistada em Ilhabela

Maior animal do planeta e ameaçada de extinção, uma baleia-azul foi avistada pela primeira vez na região costeira de Ilhabela, nessa terça-feira (27). A aparição na região costeira do Brasil é considerada extremamente rara.

O registro foi feito por pesquisadores do Instituto Viva Verde Azul e reforça a importância da proteção da vida marinha.