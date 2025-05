Revolução digital: audiência de OVALE cresce 60 vezes em um ano

Com a migração de 100% do conteúdo para as plataformas digitais, com acesso livre, OVALE democratizou o acesso à informação jornalística de qualidade em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do Estado de São Paulo. É o melhor do jornalismo regional à distância de um único clique.

“O jornalismo profissional e a imprensa livre são fundamentais para retratar a evolução e o crescimento econômico e social do interior paulista. Aos leitores de OVALE, deixo os meus agradecimentos e a certeza que o governo de São Paulo vai atuar sempre ao lado dos municípios para promover diálogo, dignidade e desenvolvimento”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

+JORNALISMO.

Ao converter-se em uma catedral jornalística 100% digital, em letras garrafais de manchete de jornal, OVALE deflagrou uma revolução na forma, no conteúdo e na alfaiataria da notícia, com uma redação mais próxima ao dia a dia do leitor, em um conceito de produção 24 horas, ampliando a temperatura do noticiário, sem abrir mão do material editorialmente mais aprofundado, analítico e investigativo.