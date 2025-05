Homem de 70 anos é resgatado pelos bombeiros após cair de ponte

Um homem de 70 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda de ponte de aproximadamente 3,5 metros de altura. O acidente aconteceu em Caraguatatuba, por volta de 22h de quarta-feira (27).

A equipe dos bombeiros foi acionada para fazer o resgate do idoso, que estava em local de difícil acesso.