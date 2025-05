Depois de BBB com La Casa de Papel, Taubaté tem Show de Calouros

O Vrau Taubaté ataca novamente.

Depois de misturar BBB com a série espanhola La Casa de Papel na quinta edição do ‘La Casa do Vrau’, no começo deste ano, o performático empresário de Taubaté promove nesta quinta-feira (29), às 19h, no Teatro Metrópole, o ‘Show de Calouros do Vrau’ em homenagem a Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024.

