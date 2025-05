Condenado por matar a ex-mulher, foragido é capturado no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele foi abordado pelos policiais de Monteiro Lobato e, de acordo com o delegado Checa Júnior, não ofereceu resistência durante a prisão. O homem foi levado para o 1º DP e depois transferido para a Cadeia Pública de Caçapava.

O homem de 53 anos matou a companheira, com 26 anos à época, com golpes de faca em maio de 2008, em Campinas (SP). De acordo com o processo em que foi condenado, ele matou a companheira por motivo fútil, devido ao rompimento do relacionamento entre ambos.

Em agosto de 2009, ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal do Júri. Ele já havia cumprido 11 anos e oito meses da pena. Quando fugiu, ele ainda tinha que cumprir oito anos, três meses e 13 dias da condenação.