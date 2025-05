Tráfico paga R$ 70 por 12h de 'trabalho' na zona norte de SJC

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar, na região norte de São José dos Campos, trabalhando como vendedor para o tráfico de drogas. A prisão em flagrante ocorreu na quarta-feira (28), às 21h30.

Policiais militares realizavam patrulhamento no local, no bairro Alto da Ponte, quando avistaram o suspeito parado com uma sacola preta nas mãos. Ao perceber a polícia, o homem correu para dentro de um corredor, em uma casa abandonada.