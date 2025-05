Mulher é atacada por 5 cães ao fazer exercícios em rua do Vale

Uma mulher de 39 anos foi atacada por cinco cães enquanto fazia atividades físicas em uma rua de Guaratinguetá. Ela ficou ferida e precisou de atendimento no pronto-socorro da cidade.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (28), na avenida São Dimas, no bairro de mesmo nome, por volta de 9h.