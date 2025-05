Bombeiros resgatam cão cego que caiu dentro de bueiro na região

O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro com deficiência visual que caiu dentro de um bueiro de manutenção de uma operadora de telefonia, em Caraguatatuba.

O resgate foi acionado às 9h30 de quarta-feira (28), para socorrer animal em situação de risco.