Dia de heroína! Menina impede sequestro da irmã de 8 anos

Uma tentativa de sequestro de uma menina de 8 anos foi impedida pela rápida intervenção de sua irmã, de 20 anos, na tarde desta segunda-feira (27).

O caso aconteceu no bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Ponta Porã (MS). O caso foi registrado na 1ª Delegacia do bairro Mariscal Estigarribia.