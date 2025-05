URGENTE: Incêndio atinge cerâmica em Taubaté e mobiliza Bombeiros

Um incêndio atingiu uma cerâmica localizada na Rua Egberto Eloy Santos, em Taubaté, na noite desta quarta-feira (28). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que atuou rapidamente para evitar que o fogo se espalhasse para edificações vizinhas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relatos de moradores, o incêndio chegou a ameaçar imóveis próximos, causando preocupação na vizinhança. Não há registro de feridos.