Demolição do ginásio Tênis Clube emociona moradores de São José

A demolição do Ginásio Manoel Bosco Ribeiro, localizado no tradicional Tênis Clube de São José dos Campos, começou oficialmente neste mês e tem gerado comoção entre moradores, ex-atletas, associados e apaixonados pelo esporte e pela história da cidade. O espaço, que por décadas foi palco de campeonatos, shows, festas e conquistas inesquecíveis, agora dá lugar a um novo empreendimento imobiliário.

A derrubada do ginásio foi confirmada após a oficialização da venda do terreno para a construtora MVituzzo, que assumiu definitivamente a posse do local no dia 5 de maio. Embora o acordo tenha sido firmado em 2021, uma negociação entre a diretoria do clube e a empresa permitiu que as atividades esportivas no ginásio fossem mantidas até a data da assinatura do termo de posse.