Mulher processa empresa por licença-maternidade de bebê reborn

Uma recepcionista de 32 anos, que trabalha há cinco anos em uma empresa em Salvador, acionou a Justiça do Trabalho após ter seu pedido de licença-maternidade negado pela empresa.

O motivo? A licença era destinada à sua filha reborn, a bebê de nome Olívia, que, embora não tenha sido gerada biologicamente, é tratada pela mãe com todo o afeto e cuidados de uma criança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.