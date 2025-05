Marina, maior do que eles

Não foi apenas uma ministra silenciada. Foi uma mulher. Uma mãe. Uma avó. Uma evangélica. Uma senhora de sessenta e seis anos que sobreviveu à miséria, à malária, à hepatite, à contaminação por mercúrio. Não foi só a ministra do Meio Ambiente quem foi enxotada de uma comissão do Senado: foi a cidadã Marina Silva, a única que naquela sala trazia nas costas a floresta, a Bíblia, a infância colhida no seringal e os filhos criados na escassez com o mesmo cuidado com que hoje cultiva políticas públicas.

Na terça-feira, o que se viu em Brasília não foi um embate técnico. Foi uma tentativa grotesca, rude, brutal, de rebaixar uma mulher porque ela ousa falar alto sem gritar. Porque ela ousa ter razão. Porque ela, sendo mulher, negra, do Norte, ex-doméstica, alfabetizada aos 16 anos e formada aos 26, teve a ousadia de não se calar.

Mandaram que ela se “pusesse no seu lugar”. Pois foi exatamente isso que ela fez: colocou-se no lugar que lhe pertence — o da lucidez, da coragem, da dignidade. E ali ficou, enquanto os homens, travestidos de senadores, se enrolavam no fio da própria grosseria, desvelando o pavor atávico de enfrentar uma mulher que pensa com clareza e fala com doçura.