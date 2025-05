Jacareí antecipa Operação Inverno para proteger população

Diante da previsão de queda nas temperaturas nos próximos dias, a Prefeitura de Jacareí decidiu antecipar o início da Operação Inverno 2025, ação coordenada pela Secretaria de Assistência Social. A medida começa a valer já nesta sexta-feira (30), com o início dos atendimentos noturnos realizados pela equipe de Abordagem Social, entre 19h e 22h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa tem como foco oferecer suporte à população em situação de rua, evitando complicações de saúde e possíveis mortes causadas pela exposição ao frio. A equipe especializada atua de forma ativa nas ruas, identificando e orientando pessoas em situação de vulnerabilidade para que aceitem acolhimento em local seguro.