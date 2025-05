Estuprada, agredida e expulsa sem roupa ao ver marido usar droga

Uma mulher de 46 anos foi vítima de agressão, estupro e expulsa nua de casa pelo namorado, de 48 anos, nesta quarta-feira (28).

O caso aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), mas negou as acusações.