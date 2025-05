Carro com mais de R$ 148 mil em multas é apreendido na região

A Polícia Municipal de São Sebastião apreendeu na última terça-feira (27) um automóvel modelo Golf que acumulava um valor impressionante em infrações: R$ 148.519,49 em multas. O veículo circulava com o licenciamento vencido há um longo período e apresentava um histórico de 434 autuações somente nos últimos 12 meses.

A apreensão foi realizada após o carro ser detectado pelas câmeras do Centro de Operações Integradas. A partir da identificação da placa, os agentes conseguiram localizar e interceptar o veículo, que foi considerado um risco à segurança no trânsito. O carro foi removido ao pátio municipal, onde permanecerá até que todas as pendências sejam regularizadas.